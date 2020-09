Arrestan a madre drogada por niña muerta de calor en un auto en Arizona

Tianna Jones fue arrestada y acusada de abuso infantil después de que su hija de 3 años muriera de calor dentro de su automóvil en el norte de Phoenix, Arizona.

Según documentos judiciales, Jones admitió haber estado de fiesta la noche anterior, beber alcohol y consumir cocaína.

Los oficiales respondieron a las 4:30 p.m. el 30 de agosto a una casa cerca de la Interestatal 17 y Thunderbird Road por los informes de una menor desaparecida.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se reunieron con Jones, de 23 años, quien dijo que no podía encontrar a su hija Delilah.

Los oficiales comenzaron a registrar el área y durante esta búsqueda la madre le dijo a la policía que faltaban las llaves de su auto. Los oficiales lo encontraron y adentro estaba Delilah. La niña fue llevada a un hospital cercano donde murió más tarde.

Los investigadores dicen que Jones se quedó dormida más de tres horas y durante este tiempo Delilah salió de su casa y se subió al auto de su madre, donde quedó encerrada. La temperatura máxima ese día en Phoenix fue de 101F (38C), informó Fox News.

Un chequeo también mostró que el Departamento de Servicios Infantiles había estado involucrado antes y retirado a la niña debido a negligencia.

Al menos 20 niños han muerto después de haber sido abandonados en autos calientes en lo que va del año en EE.UU., según KidsAndCars.org, organización que trabaja para sensibilizar al público sobre tales incidentes y presionar para que se promulguen leyes que prevengan esas tragedias.

Según su conteo, más de 940 niños han muerto en autos calientes en todo el país desde 1990.

En julio pasado, unos gemelos hispanos de un año de edad murieron en El Bronx (NYC), luego de que su padre los olvidara en el auto al ir a trabajar. El hombre, Juan Rodríguez, se declaró culpable, pero quedó en libertad, al considerarse que fue víctima de estrés post traumático por ser veterano de la guerra de Irak.

