Oribe Peralta tendría nueva misión en Chivas, pero fuera de las canchas

El delantero apoya con consejos a sus jóvenes compañeros

Chivas ha sufrido en el último año por el tema de las indisciplinas ya que varios de sus futbolistas como Alexis Vega, Uriel Antuna, Cristian Calderón y Javier Eduardo López se han visto envueltos en escándalos extracancha, situación que también ha impactado en el grupo y en los resultados.

Oribe Peralta es un hombre de experiencia y a pesar de que ha jugado muy poco con el Rebaño y apenas ha anotado dos goles desde su llegada en el Apertura 2019, el delantero trata de apoyar a sus compañeros.

“Yo trato de transmitir en base a todo lo que he pasado para que a ellos (sus compañeros) no les pase o si les pasa, sepan cómo salir de la situación, obviamente que cada uno con sus cualidades y la verdad es que estoy agradecido porque muchos de ellos me escuchan cuando me les acerco para apoyarlos o simplemente para despejarlos, para decirles ‘sabes qué, no te preocupes, ya va a pasar, vas bien’ porque a mí se me acercaron muchas personas y me apoyaron”, declaró en entrevista para Chivas TV.

El delantero apuntó que es de suma importancia que los equipos también se preocupen de la formación de los futbolistas en el tema personal.

“Muchos de los clubes no se preocupan por generar personas para un futuro, a muchos clubes les da igual cómo lleguen (los futbolistas) a primera división, por eso hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito, se compran coches, hacen un montón de tonterías, pero porque no hay buenas bases, porque no les enseñas que primero es lo que te deja, primero es el deporte, la disciplina, el trabajo y después ya vendrá la diversión, después habrá tiempo para divertirse”, indicó el “Cepillo”.

Oribe Peralta indicó que desea dejar algo a sus compañeros más allá del terreno de juego.

“Yo quiero dejar un legado más allá del fútbol, para mí el aportar en la cancha obviamente que significa mucho, pero el aportar fuera de ella también porque en México nos estamos olvidando de formar, antes que jugadores de futbol, profesionales y buenas personas”, declaró.

“Al equipo lo veo bien, todos con ganas de participar, poniendo su esfuerzo para que las cosas salgan bien”, @OribePeralta pic.twitter.com/wqz4OEqRUX — CHIVAS (@Chivas) September 1, 2020

De esta manera, Peralta cumple con el objetivo que le habría pedido el técnico Víctor Manuel Vucetich, quien quiere apoyarse en el delantero, pero no en la cancha, sino que sea una especie de consejero que le ayude a controlar a los indisciplinados.