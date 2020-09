Trucos para identificar qué personas y lugares roban tu energía

Astrología

Si después de convivir con una persona el cansancio extremo se apoderó de ti, probablemente, absorbió toda tu energía. Aprende a identificar a los ‘vampiros de energía’

A todos nos puede llegar a pasar que, tras convivir con una persona o estar en algún lugar, el cansancio extremo se apodera de nosotros, nos duele la cabeza y lo único que deseamos es ir a la cama a echarnos una siesta. Esto se debe a que en el entorno existen los llamados ‘vampiros de energía’, personas que tienen una vibración muy baja y cuando convivimos en un mismo lugar con ellas chupan toda nuestra energía.

Desde luego que no se trata de algo mágico: todos somos y estamos rodeados de energía, aunque algunas están más equilibradas que otras. Las personas damos y recibimos energía, pero hay quienes solo reciben y nunca dan. No lo hacen de manera consiente, están en un momento en que su vida se encuentra completamente afectada, son bastante negativas y no son capaces de obtener la positividad del Universo, por lo que instintivamente toman la energía positiva de otras personas.

La interrogante es ¿cómo percatarnos que estamos frente a un ‘vampiro de energía’? En un artículo de La Mente es Maravillosa, se indica que existen distintos tipos de personas que nos roban la energía y las podemos identificar por ciertas características en su comportamiento.

Siempre son las víctimas

Las personas que roban tu energía siempre se hacen las víctimas y viven en la tragedia. Ven el lado negativo de absolutamente todo, no pueden superar sus problemas y viven en constante preocupación. Ellos piensan que su vida es la más complicada, aunque la realidad es que no es diferente a la de cualquiera.

Son irónicos y sarcásticos

Es normal que a veces tomemos los problemas con ironía o sarcasmo, el problema es cuando los ocupamos para herir a las personas. Este tipo de ‘vampiros de energía’ son intimidantes porque actúan con desprecio y autoritarismo, son destructivos y parece que se alegran por nuestras desgracias.

Demasiado conflictivas

Hay personas que siempre están a la defensiva y terminan de pleito con casi todos. No se responsabilizan de sus acciones y buscan culpables. El ambiente se siente tenso cuando estamos con ellas, se ven agresivas y siempre nos involucran en sus complicaciones.

Aduladores en extremo

Hay quienes solo se dedican a adularnos y resaltar nuestras virtudes hasta el punto del hartazgo. Aparentan cariño, pero en realidad estos comportamientos son falsos y lo hacen por interés. Tarde o temprano terminarán por hacernos daño.

Son muy inseguros

Hablan de proyectos que pretenden iniciar, pero nunca nacen, o te dicen que son capaces de hacer cualquier cosa, aunque en realidad nunca hacen nada. Culpan a los demás por las cosas que no le salen bien y no pueden tomar una decisión.

Hacen preguntas molestas

Cuando les platicamos algo parece que estamos en un interrogatorio. Cuestionan todas tus acciones porque son especialistas en hallar tus errores, pero no ven los de ellos. Se atreven a opinar de nuestra vida como si en verdad supieran todo sobre nosotros y juzgan sin el menor respeto.

