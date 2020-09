TPSianos preocupados por nueva decisión de la administración Trump

Los Ángeles

Activistas indican que la medida simplemente exacerba su batalla migratoria.

Miles de TPSianos recibieron como balde de agua fría la repentina noticia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciando que la entrada de forma legal después del 20 de agosto del 2020 ya no contará para arreglar su residencia legal en el futuro.

El USCIS dijo en un Memorando de Política que los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que viajen al extranjero utilizando un documento de viaje emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) generalmente conservarán el mismo estatus migratorio a su regreso que tenían en el momento de la salida.

De acuerdo al USCIS el reingreso de forma legal al país ya no llenará el requisito de elegibilidad de “inspeccionado y admitido o en libertad condicional” para obtener un ajuste de estatus a residencia permanente legal.

Abdulio Funes ha vivido en Estados Unidos por unos 26 años y desde el 2001 obtuvo su TPS, el cual ha renovado constantemente hasta ahora. El salvadoreño dijo que esta en desacuerdo que les cierren la oportunidad de poder arreglar la situación migratoria porque para empezar ellos ya no deberían ser considerados residentes temporales en Estados Unidos.

“Ya pasaron más de 20 años y ya deberíamos tener una solución permanente”, dijo Funes. “Muchos TPSianos son dueños de casas, negocios, sus hijos son nacidos aquí. Ya no tenemos nada en nuestros países”.

Funes agregó que esta noticia simplemente exacerba la lucha en espera de saber cual será el futuro del TPS.

Hasta el momento la corte de apelaciones del noveno distrito en Pasadena esta encargada de dar la última decisión en la continuidad o detención del TPS. De votar en contra, el TPS caducaría el 4 de enero del 2021, dejando a miles de TPSianos sin estatus migratorio.

Se estima que hay alrededor de 200,000 salvadoreños amparados con el TPS, 30,000 hondureños y unos 10,000 nicaragüenses.

A través de los años para muchos TPSianos la solución era arreglar su residencia permanente mediante algún familiar que lo pudiera peticionar.

El director adjunto de política de USCIS, Joseph Edlow, dijo que el Estatus de Protección Temporal es por su propia naturaleza temporal

“No debería proporcionar un camino hacia la ciudadanía o el estatus de residente permanente legal”, indicó Edlow. “La mala interpretación y la aplicación inconsistente de esta ley ha permitido previamente esos caminos para los beneficiarios extranjeros de TPS”.

¿Que ocurre ahora?

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto dijo que los TPSianos que han entrado a Estados Unidos con el Advance Parole (AP, permiso de viaje anticipado) antes del 20 de agosto no serán afectados y todavía tienen la oportunidad de arreglar su estatus migratorio con la entrada considerada legal.

Nieto aseguró que hasta el momento no cambia la habilidad del derecho de salir e ingresar con el Advance Parole, lo que cambia es como van a definir la entrada que ya no será legal y no ayudará en caso de que quieran solicitar la residencia después de regresar.

“Si pidieron el permiso de viaje, por ejemplo, el 19 de agosto y viajan el 27 de agosto entonces ya no aplicaría su entrada como entrada legal porque ya entraría en vigor la regla”, indicó la abogada.

No obstante, Nieto subrayó que los TPSianos que vivan en el sexto o noveno distrito aun pueden intentar ajustar su estatus migratorio aunque no hayan salido del país.

Adicionalmente recomendó que por ahora quienes deseen salir con el permiso pueden hacerlo siempre y cuando tengan un récord limpio. De otro modo, ella recomienda mucha cautela.

“Si tienen delitos previos o problemas con inmigración que se asesoren antes de salir. El que expide el AP es USCIS y el que va a decidir si entran o no es Custom Border Patrol”, dijo la abogada. “Entonces los TPSianos pueden tener un permiso de entrada, pero si los de CBP encuentran que tienen un DUI o una violencia doméstica –entre otros tipo de delitos- les pueden negar la entrada al país por ser considerados una amenaza a la sociedad o a los intereses de la nación”.