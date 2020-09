El boricua John Velázquez lo vuelve a hacer: gana con ‘Authentic’ el Derby de Kentucky 2020

Deportes

Estaban 8 a 1 en las apuestas, pero vencen al gran favorito 'Tiz the Law', montado por otro jinete puertorriqueño

Montado por el legendario jinete puertorriqueño John Velázquez, ‘Authentic’ dio la sorpresa al llevarse de punta a punta el Derby de Kentucky en su edición 146, que se realizó este sábado sin aficionados en el histórico hipódromo de Churchill Downs, en la ciudad de Louisville.

Velázquez, de 48 años de edad, el jinete que más dinero ha ganado en la historia del hipismo, hizo un trabajo excepcional para evitar que el súper favorito ‘Tiz the Law’ rebasara a ‘Authentic’ saliendo de la última curva y hacia la recta final.

Authentic wins the Kentucky Derby!! pic.twitter.com/OiSrJEcvZz — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) September 5, 2020

Cuando el favorito hizo su movimiento final era fácil creer que se llevaría el triunfo, pero el Derby de Kentucky entregó una sorpresa más. El tiempo de ‘Authentic’ fue de 2 minutos y 61 centésimas de segundo.

La más famosa carrera de caballos originalmente debió de efectuarse en el primer sábado de mayo, pero la pandemia obligó a su posposición de cuatro meses.

What a race!! Watch the 146th running of the #KyDerby👇👇👇👇 pic.twitter.com/PE3CNSzKFG — Kentucky Derby (@KentuckyDerby) September 5, 2020

‘Tiz the Law’, montado por otro boricua, Manny Franco, de 25 años, cerró como favorito en las apuestas 3 a 5 (paga 3 por cada 5 apostados).

Ellos habían ganado el Belmont Stakes en Nueva York en junio, evento con el que en esta rara ocasión dio inicio la Triple Corona de la hípica estadounidense. El Preakness Stakes, normalmente la segunda gema, está programada para octubre.

‘Authentic’, un caballo criado justamente en Kentucky, pagó 8 a 1 (gana 8 por cada uno apostado). Fue el tercer Derby de Kentucky para Velázquez tras ganar 2011 y 2017, y el sexto para el entrenador Bob Baffert, quien hace unos meses fue suspendido por un escándalo de dopaje de caballos.

Tras su gran triunfo en la pista, ‘Authentic’ se puso nervioso afuera de ella, provocando un zafarrancho en el círculo de ganadores.

How do you get people to social distance in the winners circle at the #KentuckyDerby??? Easy. #Authentic pic.twitter.com/phghuerZlF — Dan Beyer (@danbeyeronfox) September 5, 2020

En tercer lugar llegó ‘Mr. Big News’, que pagaba 46 a 1 en las apuestas.

