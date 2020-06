Caballo de Nueva York con jinete boricua ganan un Belmont Stakes “fantasma”

El caballo Tiz the Law, montado por el debutante boricua Manny Franco, ganó la edición 152 del Belmont Stakes, la primera carrera de un calendario modificado de la Triple Corona.

La inusual carrera, que normalmente marca la culminación de la tradicional Triple Corona, se realizó sin público en el hipódromo de Belmont Park, Nueva York, con una bolsa de un millón de dólares.

El potro de tres años criado en el norte del estado de Nueva York ahora se perfila como favorito para el Derby de Kentucky, que tendrá lugar el 5 de septiembre, y para el Preakness, a realizarse el 3 de octubre. Ambas carreras tendrían que haberse disputado en mayo pasado, pero fueron aplazadas por la pandemia del coronavirus.

Así fue la carrera, realizada sobre una distancia menor (1 1/8 millas) de lo normal en el Belmont Stakes (1 1/2 millas) debido al calendario de entrenamiento inusual de los competidores.

