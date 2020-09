Pacientes con cáncer no tienen mayor riesgo de contagio de Covid-19

Salud

Nuevo estudio encuentra que los tratamientos oncológicos podrían fortalecer el sistema inmunológico

Desde los primeros casos de COVID-19, en 2019, incontables teorías sobre la enfermedad han sido tanto confirmadas como refutadas. Científicos alrededor del mundo coinciden en que, al tratarse de una infección inédita, aún queda mucho por aprender. Tal es el caso de un nuevo estudio que encontró que los pacientes de cáncer no presentan mayores riesgos de contagio del coronavirus, como se creía en un principio.

El estudio, realizado por el Instituto tecnológico Technion y el hospital Rambam de Israel, reportó que los tratamientos oncológicos hacen que el sistema inmune de las personas sea más resistente a los síntomas graves de COVID-19.

“Todo esto del COVID-19 es totalmente nuevo para investigadores y científicos y ha habido muchas conceptos equivocados y errores sobre el comportamiento del virus”, indicó el doctor Mario Rosenberg, internista y gastroenterólogo, en entrevista con La Opinión.

El galeno indicó que aún era necesaria más investigación, pero que este estudio era un paso muy importante para entender la enfermedad

“Muchos pacientes con cáncer temen que su condición los predisponga a contraer el COVID-19 y quizás dejan de ir a los hospitales a recibir su tratamiento’, notó.

Para sorpresa de los investigadores de este estudio, los pacientes observados que estaban recibiendo quimioterapia tenían la misma incidencia de contagio que el resto de la población que no tenía cáncer. No hubo un aumento en la mortalidad de aquellos que recibían tratamiento.

“Este es un concepto muy nuevo porque pensábamos que el cáncer aumentaría la mortalidad en aquellos con el virus, pero este estudio demostró que no es así”, indicó Rosenberg.

Desarrollo de anticuerpos

La profesora Irit Ben-Aharon, directora del departamento de oncología de Rambam, y el profesor Yuval Shaked, director del Centro Rapaport para investigación del cáncer en el Instituto Technion, analizaron entre marzo y junio de 2020 muestras de sangre de 164 pacientes que estaban en tratamiento activo anticancerígeno y 107 que no. A todos se les hicieron pruebas de sangre en tres ocasiones diferentes.

Los investigadores encontraron que el ritmo de desarrollo de anticuerpos de Covid-19 en ambos grupos rondaba el 2 por ciento. Para pacientes oncológicos era del 2.4 por ciento y para los del grupo de control, 1.94 por ciento.

“Nos sorprendió ver que los pacientes de cáncer y los sujetos saludables desarrollaban anticuerpos a velocidades similares”, indicó la doctora Ben-Aharon, en un comunicado.

La hipótesis de los investigadores es que las diferentes respuestas de pacientes con cáncer a la enfermedad están relacionadas con el hecho de que los tratamientos anticancerígenos modifican el perfil del sistema inmunológico. En particular, especulan, la inmunoterapia.

Son estos cambios producidos en el sistema inmune los que también protegen a los pacientes de enfermedades coronarias.

No dejes de ir al médico

Rosenberg describió el cambio de modalidad en las visitas al médico desde la aparición de la pandemia.

“A todos mis pacientes, siempre les doy mi teléfono celular y les digo que me llamen para lo que sea que necesiten. Pero generalmente no me llaman, porque dicen que ‘no quieren molestar’”, indicó el galeno. “Pero desde la pandemia, y como resultado de los protocolos de seguridad y distanciamiento, el 80 por ciento de las consultas son por teléfono, Skype y FaceTime. Ahora muchos más pacientes me envían textos y se comunican conmigo, pero puedo ver que existe miedo. Por ejemplo, las personas que necesitan hacerse una colonoscopía se esperan para hacerla. No van al hospital o al consultorio porque temen al contagio. No los juzgo, no los critico”.

Desde el comienzo de la pandemia, los pacientes con cáncer fueron calificados como uno de los grupos de riesgo y es por ello que muchos de ellos evitan ir a los hospitales y posponen tratamientos y operaciones electivas, temiendo posibles contagios.

Rosenberg destacó que aún existe muy poca información sobre el nuevo coronavirus.

“Las estadísticas no nos muestran el panorama completo. Por ejemplo nos dicen que el 80 por ciento de las personas que mueren por la enfermedad tienen 75 años o más. Pero no nos dicen si tienen 77, 80 ó 100. Sabemos que el 6 por ciento de las víctimas mortales del virus no tenían enfermedades preexistentes, pero no conocemos otras comparaciones entre distintos grupos demográficos. El 98 por ciento de los infectados no tienen síntomas, o tienen síntomas leves. Aún estamos aprendiendo sobre el virus”.

Y si bien el galeno subrayó la importancia de seguir las recomendaciones de usar barbijos, “no sólo para protegernos a nosotros mismos, sino para evitar contagiar a los demás” y de los protocolos de seguridad y distanciamiento, aconsejó no sentir tanto miedo como para evitar ir al médico o seguir ciertos tratamientos.

“Si tienes una enfermedad, no dejes de ir al médico. No dejes de hacer los tratamientos necesarios que estabas haciendo, porque de otro modo, puedes morir de dicha enfermedad”.

Para leer el reporte completo, puedes visitar: https://www.mdpi.com/2072-6694/12/9/2421/htm#B4-cancers-12-02421