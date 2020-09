Conoce el entrenamiento playero con el que Eugenio Derbez consiguió lucir espectacular

View this post on Instagram

Sigan a @im_coaching @marianasanchezw es una súper atleta y coach de acondicionamiento físico pero sobre todo una SÚPER CUÑADA !!! #Repost @im_coaching with @get_repost ・・・ #tbt to last summer at the beach 🌴with @ederbez trying to record a #fitnessvideo when suddenly… 🌊💦!!! It’s more like a #blooper🤣 but you get the workout we were trying to do 😉AMO este recuerdo que parece broma por que, literal, nos llevó la ola 😂‼️Cuando en la playa con @ederbez enseñando #músculo 💪🏼 y sudando #lagotagorda 😅Júntate con quien no le de pena hacer el ridículo contigo 🔝🤪Que venga febrero con montones de #carcajadas 😍‼️#tb #beachworkout #noexcuses #bloopers #instafit #bettertogether #strong #BeABetterU 🌟