Cardi B estalla: filtraron la dirección de su casa y contrata a un investigador privado

Entretenimiento

Parece que todo esto se generó debido a sus constantes críticas a Donald Trump, razón que llevó a uno de sus seguidores a exponer su dirección; el responsable resultó ser un menor de edad

En los últimos tiempos, el activismo político de Cardi B, y más en concreto las duras críticas que ha dirigido al presidente estadounidense Donald Trump, le ha causado más quebraderos de cabeza que su afición por escandalizar al personal con su música y sus videoclips.

Por norma general, la rapera trata de ignorar los comentarios que recibe a través de las redes sociales de aquellas personas que no comparten su punto de vista y no dudan en hacérselo saber, utilizando en ocasiones amenazas.

Sin embargo, recientemente tuvo que contratar a un investigador privado para que identificara a la persona que había publicado la dirección de su casa en internet y había animado a otros partidarios de Trump a que se pasaran por allí y, si podían, le prendieran fuego a la vivienda.

“Se burlan de mí, y no les hago caso. No me importa, pero déjenme que les diga algo: las cosas pueden ponerse muy intensas“, ha confesado ahora en un directo de Instagram.

La peor parte de toda esta historia, en su opinión, es que al final el responsable de poner su seguridad y la de su familia en peligro era un adolescente.

“Recurrí al detective y acabamos consiguiendo una orden de arresto, y detuvieron al chico. Era un maldito crío. Sus padres estaban en shock“, ha lamentado.