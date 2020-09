Encuentran medio millón de dólares escondidos en el cojín de un sofá

Quizás estás acostumbrado a encontrar algunas monedas entre los cojines de tu sofá. Pero lo que encontraron los funcionarios del aeropuerto de Miami era algo más.

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmaron la incautación de casi medio millón de dólares que fueron sacados de contrabando en la parte inferior de una silla acolchada que formaba parte de una caja que contenía muebles para ser enviados a República Dominicana.

En total se encontraron $491,280 en moneda estadounidense no declarada.

“Las organizaciones criminales intentarán exportar grane sumas de efectivo para lavar sus ganancias”, explicaba Robert Del Toro, director portuario interino de CBP en el Aeropuerto Internacional de Miami. “Esta es una incautación importante y representa el impacto que podemos tener en las ganancias de los criminales y fue el resultado directo de vigilancia de nuestro oficial”, agregó.

