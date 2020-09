Su esposo se quitó la vida tres días después de la boda, ella intentó hacer lo mismo

Una mujer recién casada quedó con el corazón roto e intentó saltar por un balcón después de que su esposo se suicidó pocos días después de su boda, convirtiéndola en viuda, informó la policía.

El novio de 32 años se quitó la vida el pasado miércoles. Fue encontrado envenenado dentro de su automóvil.

El hombre, contratista de profesión, dejó una nota de suicidio en la que culpaba a dos ingenieros de una autoridad municipal local, alegando que había sido acosado en el trabajo.

Su esposa, una estudiante de medicina de unos 20 años, escribió una nota diciendo que quería reunirse con su esposo y saltó desde un balcón en un centro comercial en Indore, una ciudad en el centro-oeste de India, el viernes por la mañana, informó The Mirror.

Sobrevivió a la caída y está siendo tratada en el hospital por lesiones graves en la cabeza y las piernas. Todo esto sucedió cuando ni siquiera habían transcurrido dos semanas después de que ella y su difunto esposo se dijeron “sí, quiero”.

Después de la muerte del novio, el padre de la chica llegó para recogerla y llevarla de regreso a la casa familiar.

Estaban alojados en un hotel cuando intentó suicidarse y debían abordar un vuelo el viernes por la tarde. La chica salió del hotel y le dijo a su papá que iba a tomar una copa, pero fue al centro comercial a unos seis kilómetros de distancia.

El personal del centro comercial la llevó rápidamente a un hospital local.

La policía ha abierto un caso penal contra los dos ingenieros nombrados en la nota de suicidio del novio, así como contra una tercera persona, por presunta complicidad (asistencia) en el suicidio.

#WorldSuicidePreventionDay

We urgently seek access to mental health care professionals in #UAE. Someone from UAE exhibits suicidal ideation and has reached out to us. Kindly help save them.

Every life matters.@IASPinfo@uaegov @UAEAid @UAEmGov @sam_unleash

— World Suicide Prevention Day (@wspdglobal) September 11, 2020