Arrestan a pareja por muerte de niño de 12 años que era aislado del resto de la familia

Una pareja en Pennsylvania será acusada de homicidio por la muerte de un niño de 12 años.

El menor fue hallado sin vida el pasado 26 de mayo cuando agentes llegaron a una vivienda de Annville, en el condado de Lebanon. Por el hecho fueron arrestados Scott Schollenberger Jr., de 42 años y padre biológico del niño, y Kimberly Mauer, de 35 y madrastra del pequeño, que fue identificado como Max Schollenberger.

Relacionado: Abandonan cuerpo de bebé, los asesinos lo decapitaron en ciudad fronteriza

Según documentos de corte, los policías tuvieron que pedir ayuda a otras agencias debido a las condiciones en que encontraron a la víctima. Los agentes reportaron que la habitación estaba llena de heces, sin electricidad y las ventanas completamente selladas. El único mueble presente era la cama en donde fue hallado el menor. En la puerta se descubrieron tres ganchos de metal, que indican que el niño era encadenado.

Al niño se le halló desnudo. Su peso era de 47.5 libras y la estatura 50 centímetros, muy por debajo de lo normal para un menor de su edad. Nunca se le llevó a la escuela. La última visita médica fue hace 10 años.

This is the house in Annville Township, Lebanon County where the body of 12yo Maxwell Schollenberger was found in deplorable conditions.

DA says Max did not have any clothes on, the body was malnourished, and was covered in fecal matter. @fox43 pic.twitter.com/vQYV0UQbou

— Lyndsay Barna (@lyndsay_barna) September 14, 2020