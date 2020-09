El senador texano Ted Cruz acusa a Netflix de “distribución de pornografía infantil” por la película “Cuties”

TEXAS – El senador republicano de Texas Ted Cruz exigió al Departamento de Justicia que investigue a Netflix por la posible violación de leyes federales relacionadas con la producción y distribución de pornografía infantil luego del lanzamiento de la controvertida película “Cuties”, que actualmente se puede ver en el servicio de streaming.

“Cuties” es uno de los más recientes lanzamientos que se ha estrenado en Netflix y ha sido el blanco de fuertes críticas por su controvertida manera de contar las historias de unas niñas adolescentes.

La película cuenta la historia de una niña de Senegal, Amy, de 11 años, quien va en contra de las tradiciones musulmanes de su familia mientras que va creciendo su curiosidad por su feminidad.

En una carta al fiscal general Bill Barr, el senador Cruz escribió; “La película rutinariamente sexualiza a niñas preadolescentes mientras que bailan simulando conducta sexual en ropa reveladora, incluyendo una escena con desnudez infantil parcial”, escribió Cruz.

.@netflix’s ‘Cuties’ sexualizes 11-year-old girls, and it’s disgusting and wrong. That’s why I’ve asked AG Barr to investigate whether Netflix, its executives, or the filmmakers violated any federal laws against the production and distribution of child pornography. pic.twitter.com/OuhE6ifmGi

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 13, 2020