La mega Iglesia de Lakewood Church anuncia el regreso de servicios en persona con una capacidad limitada de 25 por ciento

TEXAS – La mega Iglesia de Lakewood en Houston puede albergar a 17,000 personas para servicios, pero desde el inicio de la pandemia, los seguidores del pastor Joel Osteen han tenido que seguir las actividades en línea.

El lunes el pastor les informó a sus seguidores que las puertas de su iglesia se abrirán al público una vez más el mes de octubre con una capacidad limitada de 25 por ciento.

La reapertura de la iglesia ocurrirá el 18 de octubre y se les permitirá a 4,200 personas ingresar al inmueble ubicado en el suroeste de la ciudad.

En un mensaje de video, Osteen dijo que las personas que quieran presenciar los servicios en personas tendrán que registrase en el sitio web de la iglesia y que se implementarán protocolos durante el ingreso y los servicios.

We can’t wait to welcome you back in person! Lakewood will re-open for worship services Sun, Oct. 18. We will seat 25% capacity and practice safe social distancing. You must sign up to attend at https://t.co/S2Jar4Na94. If you can’t make it in person, you can also tune in online! pic.twitter.com/M0NNNvSSXD

— Lakewood Church (@lakewoodchurch) September 14, 2020