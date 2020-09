El premio gordo de la Lotería de Texas alcanza los $39 millones; es la cantidad más grande en diez años

TEXAS – El premio gordo de la Lotería de Texas ha crecido a $39 millones, la cantidad más grande que se ha acumulado desde hace más de una década.

Jugadores texanos tendrán el miércoles 2 de septiembre la oportunidad de ver si sus números son los afortunados cuando se realice el siguiente sorteo.

What games are you playing this #WINSday?

TONIGHT’S #LottoTexas® jackpot stands at an estimated annuitized $39 MILLION – the fifth-largest lottery prize up for grabs in the world! #Texas #TexasLottery pic.twitter.com/kMOvM5DnPh

— Texas Lottery (@TexasLottery) September 9, 2020