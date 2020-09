Dimitri Payet se burla de Neymar con fotografía del brasileño en el cuerpo de un perro

El domingo pasado se llevó a cabo el clásico del fútbol francés entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain, esa edición le dio la vuelta al mundo no por ser un gran partido, sino por la bronca que se desató al final del encuentro y los insultos racistas de Álvaro González hacia Neymar.

El crack brasileño se fue expulsado por darle un golpe en la cabeza a González y horas más tarde, Ney explicó en sus redes sociales que la agresión fue la respuesta a que el defensa español lo insultó diciéndole “mono hijo de puta”.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020