Carolina Sandoval se quebranta, pero pese a todo el dolor vivido entre lágrimas dice no arrepentirse de nada

Para la "ex Venenosa" de Telemundo la salud de su mamá es primordial, y está por encima de todo y de todos

Carolina Sandoval fue despedida de Suelta La Sopa, desde entonces ha sido blanco de críticas y señalamientos, porque ha dicho todo lo que ha querido y ahora incluso ha expuesto más su vida privada. Pero pese a todo el dolor que ha vivido asegura, entre lágrimas, que no se arrepiente de nada.

“Si volviera Dios a poner todas las cosas que pasaron en el orden que sucedieron, volvería a hacerlas igual”, dijo La Venenosa en entrevista con la revista People.

Se sabe que la el hecho que suscitó su desahogo público fue la enfermedad de su mamá, quien has sido diagnosticada con Parkinson. Pero en medio de toda la crisis Carolina no se arrepiente de haber escogido a su familia y de haber dado la cara por su mamá. Admite que cuando supo sobre la enfermedad de su progenitora lloró mucho.

Amalia Guzmán de Sandoval, de 73 años, fue al médico para recibir la noticia, la cual le comunicó a su hija cuando volvió a casa.

Pocas veces Carolina Sandoval habla de lleno sobre la enfermedad de su madre y a People le describió el duró momento que vivió cuando su madre, cara a cara, le dijo su enfermedad y expresó su preocupación. “Se le salió una lágrima y me dice: ‘Bueno hija, tengo párkinson y me vas a dejar hacer lo que hago. Me vas a dejar seguir botando la basura, bajando las escaleras”, le dijo doña Amalia.

Sobre los hechos que sucedieron después, Sandoval nuevamente admitió que fue despedida por parte de High Hill Entertainment, ya que no quiso presentarse en el set de Suelta La Sopa, para transmitir desde el plató del programa. Pero su temor era contagiarse de COVID-19, ya que la producción no estaba teniendo los cuidados pertinentes ante la pandemia y su temor sobre todas las cosas era contagiarse y llevar el virus a su hogar.

Pero el hecho de que el detonante haya sido su elección, es decir, el hecho de haber puesto como prioridad la salud de su mamá, no le pesa, por eso asegura que lo volvería hacer de nuevo, sin temor ni dudas.