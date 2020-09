Los Dodgers son el primer equipo en pasar a postemporada

A.J. Pollock y Chris Taylor conectaron sendos jonrones para los Dodgers de Los Ángeles, que al ganar por 7-5 a los Padres de San Diego y así se convirtieron en el primer equipo en conseguir un boleto a la postemporada de las Grandes Ligas.

Los Dodgers vencieron a los Padres y ganaron dos juegos de la serie de tres, en un enfrentamiento de los dos mejores equipos de la Liga Nacional.

La novena de Los Ángeles abrió una ventaja de 3.5 juegos en su búsqueda de un octavo título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional al vencer a los Padres por segundo día consecutivo.

Con marca de 35-15, los Dodgers entraron al campo ampliado de postemporada de 16 equipos y están buscando su primer título de Serie Mundial desde 1988, después de haber perdido en el Clásico de Otoño en 2017 y 2018.

The Dodgers maintained their top spot in the NL West, cooling off a Padres team on their tails and clinching a playoff spot in the process of Wednesday's series win in San Diego. https://t.co/K0SCIjtwqE

— Dodger Insider (@DodgerInsider) September 17, 2020