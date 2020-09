Así es la mansión de Katy Perry y Orlando Bloom que fue invadida por ‘peligroso acosador’

Entretenimiento

La pareja solicitó la restricción temporal para evitar que un hombre se siga acercando a su mansión de Beverly Hills, pues amenazó con partirle el cuello a Bloom

Los últimos días no han sido sencillos para Katy Perry y para Orlando Bloom, quienes decidieron solicitar una orden de restricción temporal contra un sujeto, a quien consideran una amenaza para ellos y para Daisy Dove, su hija.

De acuerdo al portal ‘E! News’, la cantante argumentó ante las autoridades que el hombre, que responde al nombre de William Terry, ha acudido en un par de ocasiones a su propiedad de Beverly Hills.

La primera se produjo el 3 de agosto y las más reciente el 8 de septiembre, siendo en ésta última en la que sobrepasó todos los límites, pues ingresó al terreno de la propiedad con el firme propósito de entrar a su casa.

El temor de la pareja hacia su acosador no solo se debe a la invasión de su privacidad, sino que también a los comentarios amenazantes que ha realizado en sus redes sociales, en donde ha dicho que le hará daño al protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ y donde ha asegurado que Perry es ‘su prostituta favorita’.

“Terry ha demostrado que es peligroso y ha publicado amenazas contra Orlando, afirmando que quiere romperle el cuello. También se ha descrito, a sí mismo en publicaciones de Twitter, como un ‘tirador activo'”, argumentó la intérprete de ‘Roar’.

La mansión en cuestión fue comprada por la pareja, en 2017, tras desembolsar la cantidad de $19 millones de dólares.

La propiedad, de 5 mil 427 pies cuadrados, se sitúa en un terreno de 1.16 acres y cuenta con cinco dormitorios, 5.5 baños, tres chimeneas, cocina, comedor, sala de estar, sala, sala de televisión, entre otras habitaciones.

Al exterior tiene extensas áreas verdes y una piscina que en un futuro seguramente será disfrutada por su pequeña hija.

Antes de que la casa pasara a manos de Katy Perry y de Orlando Bloom surgieron diversos rumores sobre que distintas celebridades habían mostrado interés en adquirirla, como es el caso de Nicole Kidman y de Lady Gaga, pero por una u otra razón no cerraron el trato.

Katy Perry y Orlando Bloom, quienes tenían pensado casarse durante este verano, se convirtieron en padres hace menos de un mes, razón por la que harán hasta lo imposible por cuidarse ellos y a su heredera.

Sigue leyendo:

¿Se van para siempre del país? Chris Hemsworth y Elsa Pataky se deshacen de su mansión de Malibú

Así es el humilde bungalow de casi 100 años que Charlize Theron puso a la venta

Conoce la espectacular mansión de playa que la cantante Shania Twain vende en Bahamas

Cardi B y Offset: Así es la mansión de ensueño que compraron poco antes de anunciar su divorcio