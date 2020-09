Barack Obama publicará sus memorias dos semanas después de las elecciones

El primer volumen de las memorias presidenciales de Barack Obama se publicará el 17 de noviembre, poco después de las elecciones presidenciales y a tiempo para la crucial temporada de ventas navideñas, reportó CNN.

“No hay nada como terminar un libro y estoy orgulloso de este”, ha tuiteado Obama, en alusión a ‘Una tierra prometida’.

El exmandatario ha asegurado que ha querido plasmar un relato “honesto” de su paso por la Casa Blanca, que arrancó en enero de 2009 y concluyó ocho años más tarde.

There’s no feeling like finishing a book, and I’m proud of this one. In A Promised Land, I try to provide an honest accounting of my presidency, the forces we grapple with as a nation, and how we can heal our divisions and make democracy work for everybody. pic.twitter.com/T1QSZVDvOm

— Barack Obama (@BarackObama) September 17, 2020