Trump se muestra a favor de lograr el paquete de estímulo

El presidente Donald Trump llamó el miércoles a los republicanos a respaldar un mayor control de los cheques de estímulos para sostener la economía del país que, dijo, está devastada por la pandemia del coronavirus.

“Vayan por las cifras mucho más altas, republicanos, todo vuelve a los Estados Unidos de todos modos ¡de una manera u otra!” escribió en un tweet.

Democrats are “heartless”. They don’t want to give STIMULUS PAYMENTS to people who desperately need the money, and whose fault it was NOT that the plague came in from China. Go for the much higher numbers, Republicans, it all comes back to the USA anyway (one way or another!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020