Enorme fiesta en Sherman Oaks genera polémica nuevamente

A pesar de que las autoridades del área de Los Ángeles, tanto los especialistas de salud como las políticas, han declarado públicamente que las grandes fiestas y reuniones están prohibidas durante la pandemia, muchos han ignorado la orden.

Después de dos fiestas mortales, una en las colinas de Hollywood y otra en Beverly Crest, una nueva celebración en una gran casa en el área de Sherman Oaks causó indignación la noche del jueves.

En una toma aérea de CBS se ve el interior de la casa ubicada en Matilija Avenue y Magnolia Boulevard con mesas, decoración e incluso una pista de baile.

The Los Angeles Police Department was called out late tonight for reports of a major party happening at a home in Sherman Oaks https://t.co/jWX6e90Lr2 pic.twitter.com/fS9pqLeaLw

— CBS Los Angeles (@CBSLA) September 18, 2020