¿Qué pasa en el Tri? Los jugadores le están renunciando al “Tata” Martino

En un año en el que habrá pocos partidos amistosos para la Selección Mexicana de Futbol, se podría pensar que ser convocado por Gerardo Martino sería digno de orgullo para cualquier futbolista, pero no todos piensan de esa manera, pues ya son varios jugadores los que han solicitado no estar en el proceso del “Tata” de cara al Mundial de Qatar 2022.

Apenas esta semana, Luis Montes e Hiram Mier decidieron hacerse a un lado del combinado nacional. El jugador de León explicó sus motivos en un video, detallando que no se sintió valorado por el cuerpo técnico del Tricolor en 2019, situación que lo llevó a tomar esta decisión. Por su parte, el defensor de Chivas tendría otras prioridades en este momento, por lo que tampoco quiso ser convocado para el duelo amistoso contra Costa Rica del 30 de septiembre.

Esta situación no es atípica en el entorno tricolor, y es que Carlos Vela ha sido otro de los futbolistas que ya renunció al cuadro nacional, haciéndolo después del Mundial de Rusia 2018, y aunque ya tuvo un par de reuniones con Gerardo Martino, el estratega no logró convencerlo para cambiar su decisión.

Es un hecho que para muchos futbolistas la Selección Mexicana ya no representa lo mismo que hace algunos años, cuando muchos se peleaban por defender la playera verde, ya fuera en un amistoso, o en cualquier torneo oficial, especialmente en un Mundial o una Copa América.

Sin embargo, fue congruente "Tata" Martino en la situación de Carlos Vela y Montes; "No puedo convocar a un jugador que me pidió NO estar… si quiere volver seguro me lo hará saber"

Por eso el NO llamado a Montes. pic.twitter.com/KJlx5JuV9H

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) September 18, 2020