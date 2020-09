Dueños y empleados de bares protestan porque aún no pueden abrir por las restricciones del coronavirus

A pesar de que los condados de Miami-Dade y Broward recibieron luz verde para pasar a la fase 2 de reapertura por parte del estado, los bares en ambas demarcaciones todavía no pueden abrir sus puertas.

Más de una docena de meseros y dueños de bares que se han quedado sin trabajo a raíz de la pandemia, se concentraron el sábado por la tarde para expresar su malestar. Los asistentes dijeron que estaban organizando una alianza entre los propietarios de bares de ambos condados para exigir que los alcaldes permiten la reapertura de todos los negocios.

CLOSING TIME: Bar owners and employees protest not being able to open in South Florida despite the rest of the state's clubs getting the green light. https://t.co/gUeD57B1iw

Los funcionarios del condado han señalado las dificultades de imponer el distanciamiento social en los bares como una de las principales razones para decidir mantenerlos cerrados.

Sin embargo, los manifestantes señalaron que no veían diferencia entre los bares y los restaurantes, que pueden operar al 50 por ciento de su capacidad.

