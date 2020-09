Florida impulsa una campaña para atraer al turismo en época de coronavirus

El gobernador Ron DeSantis presentó su nueva campaña turística Love Florida este miércoles en Daytona Beach. Dana Young, presidente y director ejecutivo de Visit Florida desde enero, dijo que la pandemia de coronavirus ha diezmado la industria del turismo.

El principal motor económico de Florida es el turismo, por lo que esta situación está afectando, y mucho, a la industria hotelera, de restauración y otros servicios como los cruceros que ven cómo a raíz de las restricciones de viaje el número de turistas ha bajado considerablemente.

Don't forget to look up! Anna Maria Island's night sky will make you feel like you're in space. 🌌 #LoveFL

Te puede interesar: Cancelan la feria Art Basel en Miami Beach por el coronavirus

Por eso, según Young, es necesario invertir en marketing.

“Florida es más que solo playas y parques temáticos”, explicó el directivo. Young y DeSantis dijeron que la nueva campaña publicitaria se centra en los viajes interestatales. Florida es el segundo estado con más casos de coronavirus confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

It's not magic, it's bioluminescence! ✨ This underwater light happens when a chemical reaction in marine organisms, like plankton or algae, produces light energy. 🤯 Crazy, right? #LoveFL

📷: @GetUpAndGoKayak

📍: Merritt Island National Wildlife Refuge pic.twitter.com/JaaukK6yPe

— VISIT FLORIDA (@VISITFLORIDA) September 3, 2020