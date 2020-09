Beta ya vapulea la costa de Texas; se reportan inundaciones en el área metropolitana de Houston

TEXAS – La tormenta tropical Beta tocará tierra en Texas la madrugada del martes con vientos cercanos a las 45 mph en una zona cerca del Condado Matagorda.

Según un boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés), a eso de las 10 p.m. del centro, Beta se ubicaba a unas 5 millas de Port O’Connor y a 25 millas de Matagorda.

Las autoridades advirtieron el lunes que la principal preocupación referente a esta tormenta tiene que ver con las inundaciones costeras.

El lunes poco después del mediodía ya se habían reportado en varias zonas del área metropolitana de Houston, incluyendo áreas de Galveston y Kemah.

La tormenta se desplaza solo a 3 mph, lo que hace que las lluvias vayan a permanecer sobre la región, por lo menos, hasta el miércoles.

Las autoridades meteorológicas anunciaron que el aviso de tormenta tropical se mantiene desde Port Aransas, Texas hasta Morgan City, Louisiana.

Se anticipa que al tocar la tierra, Beta perderá intensidad en sus vientos, pero las tormentas continuarán al quedarse cerca de la costa.

NEW: The newest forecast cone for #Beta suggests after the storm makes landfall in Texas, it will go back out into the Gulf of Mexico before making a *second* landfall in Louisiana. pic.twitter.com/fJu5NRFJkh

— The Weather Channel (@weatherchannel) September 21, 2020