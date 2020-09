Cowboys logra épica remontada de 20 puntos 

El pateador Greg Zuerlein, con un gol de campo de 46 yardas, antes que concluyese el tiempo reglamentario, se erigió en el héroe de los Dallas Cowboys que protagonizaron este domingo una remontada llena de drama al vencer por 40-39 a los Atlanta Falcons.

El triunfo fue el primero de los Cowboys (1-1) en la nueva temporada de la NFL después de haber perdido en la Primera Semana ante Los Angeles Rams.

Además, la victoria de los Cowboys se dio ante 21,708 espectadores, el 27% de la capacidad (80,000) que tiene su estadio del AT&T Stadium, en lo que fue otro éxito de la NFL en la adaptación a la nueva realidad establecida por la pandemia del coronavirus.

La captura de 24 yardas del receptor novato CeeDee Lamb puso a los Cowboys en posición de gol de campo, y corrieron hasta el final del tiempo antes de que “Greg the Leg” desencadenara una celebración salvaje para los jugadores y los 21,708 fanáticos socialmente distanciados que antes habían abuchearon a Dallas por lo que hicieron en el campo ante los Falcons.

La victoria se dio a pesar que los Cowboys perdieron cuatro balones y estaban 20 puntos abajo en el primer cuarto antes de hacer el milagro de la remontada en el debut en casa de su nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy.

Los Falcons estaban arriba en el marcador por 15 puntos en el último periodo antes de que Dak Prescott se convirtiera en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en lanzar más de 400 yardas y correr para tres touchdowns en un solo encuentro, con lo que los Cowboys se acercaron a dos unidades.

A historic day for QB1!

Here's our @SherwinWilliams Red Zone Pic of the Game! #ATLvsDAL pic.twitter.com/RznItZVBT0

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 21, 2020