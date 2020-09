Atropellan a un niño hispano mientras iba en bicicleta en Miami: el conductor se dio a la fuga

Florida

Los vecinos intentaron agarrar la placa del vehículo

Un niño se está recuperando tras recibir múltiples contusiones al ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga mientras iba en bicicleta con su padre en el condado de Broward, al norte de Miami.

La familia del pequeño de 7 años está agradecida porque el episodio no ha sido peor, pero quiere que la persona que atropelló al menor sea llevada ante la justicia. “El hecho de que escuchó una advertencia y siguió su camino, no se detuvo, eso me enoja”, decía Cecilia Forte, la madre del niño, al tiempo que confesaba que cuando recibió la llamada pensó “en lo peor”.

Family seeks justice after 7-year-old boy struck by hit-and-run driver while on bike ride with his fatherhttps://t.co/beWnsukhoW — Jacey Birch (@JaceyWPLG) September 22, 2020

Según la mujer, su hijo y su esposo estaban paseando por su vecindario en Oakland Park cuando una camioneta atropelló a su hijo cuando cruzaban la calle 34 a la altura de la avenida 10. Cecilia dijo que su esposo intentó perseguir al caminó, pero no pudo alcanzarlo.

“Escuchó a mi hijo llorar por mí. Dijo que eso lo hizo estallar. Cuando se dio la vuelta para ir con mi hijo, todos los vecinos estaban afuera”, agregó.

Una de las vecinas relataba que cuando escuchó el golpe corrió hacia el niño para asegurarse de que estaba bien. “Pensaba que estaba gravemente herido por sus gritos”, relataba.

Otro vecino llamó a la policía, mientras que otros hicieron todo lo posible para obtener el número de placa del camión. “Se había raspado las rodillas y los codos, y estaba asustado. Estaba llorando, fue aterrador”, indicó.

Por suerte, sus heridas no fueron tan graves como podría haber sido. “Nos sorprendió que no hubiera huesos rotos, ni fracturas. No sé, por un poder mayor, sobrevivió”, decía Cecilia.