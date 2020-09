La policía de Miami diseña un plan especial ante el incremento de agresiones en el Metro de la ciudad

El director de la policía del condado de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, confirmó que el ataque a un anciano el domingo en el Metromover por la tarde no está relacionado con otra agresión que se produjo a principios de septiembre. Sin embargo, admitió que esos lamentables hechos han provocado que las autoridades tomen acción para mantener seguros a los usuarios de este servicio de transporte público.

“Los recientes ataques brutales a nuestros sistema Metrorail/Metromover, aunque no están relacionados, son profundamente preocupantes”, señaló Ramírez en un comunicado en el que también dijo estar “aliviado” porque se consiguió arrestar al primer agresor, aunque ahora pide la ayuda de la comunidad para identificar al atacante del segundo caso.

Te puede interesar: Un anciano, nueva víctima de otra agresión en el Metro de Miami: crece el miedo en la ciudad

La policía está buscando al sujeto en el ataque del domingo. Se le describe como un hombre negro de 45 y 55 años, que mide alrededor de 6 pies y pesa unas 180 libras.

The recent brutal attacks on our Metrorail/Metromover system, although unrelated, are deeply concerning. While I’m relieved that the first case resulted in an arrest, we still need to identify the attacker in the second case. Please take a moment to review (1/3)… pic.twitter.com/aivaQG9DSn

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) September 21, 2020