¿Qué hay detrás de la detención del hispano por promover el terrorismo islámico en Miami?

Jonathan Guerra pensó que se estaba comunicando con alguien con la excusa de flirtear con ella, pero en realidad lo que quería era promover la ideología del grupo terrorista ISIS. Pese a sus intenciones, las cosas no salieron como esperaba: la persona con la que estaba hablando era, en realidad, un agente encubierto del FBI.

Guerra, que nació en Cuba y se hizo ciudadano estadounidense, también es conocido como Abu Zahra Al-Andalusi, según dijeron los fiscales. Ya fuera en su comunidad de Lehigh Acres -en el condado de Lee- o en sus vacaciones en Cancún (México), el hombre promovía los atentados suicidas, según explicaron las autoridades.

Bryan Hughes, un agente especial del FBI que comenzó a investigar a Guerra en octubre de 2019, el acusado estuvo en contacto con tres empleados encubiertos del FBI y una fuente confidencial de la misma agencia. Todo quedó al descubierto cuando él mostró un interés “romántico”.

“La identidad de Guerra se confirmó finalmente a través de sus comunicaciones con el empleado encubierto del FBI, en las que Guerra indicó su papel de liderazgo”, dijo Hughues al tiempo que remarcó que el sospechoso envió la información de su identidad y varias fotos de sí mismo.

Jonathan Guerra Blanco of Lehigh Acres is in the Broward County Jail tonight. He's accused of making & releasing videos for ISIS. He's been on the FBI's radar for almost a year! The agency says he thought he was talking to ISIS sympathizers but he was talking to undercover agents pic.twitter.com/D4ZJWimlkt

— Andryanna Sheppard (@AndryannaTV) September 22, 2020