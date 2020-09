“Que nunca falten… las buenas acciones”: El León celebró con huevos los 300 partidos de su capitán

El León festejó de una forma inusual los 300 partidos de su capitán, Nacho González, ya que donaron un kilo de huevo por cada encuentro del futbolista con la camiseta esmeralda.

El club compartió la noticia a través de sus redes sociales, con un video en el que explican la buena causa, ya que los huevos serán destinados a un comedor comunitario de la ciudad, con lo que buscan favorecer a los más necesitados.

A sus 36 años de edad, Juan Ignacio González Ibarra suma 10 años ininterrumpidos con La Fiera, luego de que llegara al equipo para el Torneo Bicentenario 2010, cuando aún peleaban en el Ascenso MX por un lugar en la primera división.

Con el conjunto esmeralda Nacho consiguió el anhelado ascenso de categoría en el 2012 y en los siguientes dos años logró coronarse también en la Liga MX, consiguiendo el histórico bicampeonato del club y siendo pieza clave en las finales contra América y Pachuca.

"Desde niño tenía el sueño de ser futbolista, mucha gente me dijo que no lo podría lograr. Hoy me siento orgulloso de poder presumirlo ante mis hijos y darles el ejemplo".

