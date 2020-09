Arrestan al hombre que supuestamente golpeó al anciano en el metro de Miami

Un hombre ha sido arrestado justo un día después de que, supuestamente, golpeara a un anciano de 74 años en el Metromover, en las inmediaciones del Adrienne Arsht Center.

El acusado es Robert Lee Ribbs, de 62 años, un hombre sin hogar que ahora se enfrenta a cargos de robo a mano armada, agresión agravada y agresión a una persona mayor de 65 años.

Te puede interesar: La policía de Miami diseña un plan especial ante el incremento de agresiones en el Metro de la ciudad

MDPD arrested the suspect (pictured) who is accused of being involved in a case of aggravated battery on the Metromover. He gave a full confession.

Miami PD is collaborating with the County to create a safe and protected environment for all our residents. pic.twitter.com/05BuaUbpIQ

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) September 22, 2020