UEFA anuncia la terna para Mejor Jugador del Año… ¡No está Messi ni Cristiano!

Con la temporada 2020-21 iniciada prácticamente en todos los países de Europa, UEFA analizó la atípica campaña anterior y ha definido a su terna para mejor jugador europeo del año, con la sorpresa de que no incluyó a Leo Messi ni a Cristiano Ronaldo.

Para el máximo organismo del fútbol Europeo, los 37 goles que consiguió CR7 en el año y levantar el scudetto con Juventus no fue suficiente, ni el pichichi de Lionel Messi gracias a sus 25 goles con FC Barcelona. UEFA eligió para la terna a Kevin de Bruyne, volante del Manchester City, Manuel Neuer y Robert Lewandowski, arquero y centro delantero del Bayern Munich, campeón de la Champions League.

