El incendio forestal más grande de California generó dos tornados de fuego masivos

El incendio Creek en California no solo es el mayor incendio forestal en ese estado conocido por incendios enormes y destructivos, sino que generó dos raros tornados de fuego, un día después de que el incendio comenzó a principios de este mes, afectando los condados de Fresno y Madera.

Uno de estos tornados de fuego, fue calificado como EF-2, con vientos de hasta 125 millas por hora. El otro tenía vientos de hasta 100 millas por hora y tenía una calificación EF-1, informó CNN.

Los tornados de fuego (firenados o fire tornados en inglés) causaron estragos en la accidentada zona, como resultado de un “comportamiento de incendios sin precedentes”, dijeron el jueves meteorólogos del gobierno.

Los tornados de fuego se crean cuando el calor creciente de un incendio atrae humo, fuego y tierra, creando un vórtice de rotación sobre el fuego, según la meteoróloga de CNN Haley Brink.

Today the @NWS confirmed the Creek Fire plume (9/5) contained an EF-1 & an EF-2 tornado.

“Tener incluso un tornado dentro de un incendio es raro”, dijo el meteorólogo de CNN Taylor Ward. “Los incendios pueden provocar remolinos de fuego, algo así como un demonio de polvo, debido al calentamiento diferencial, pero obtener un tornado con vientos de más de 100 mph es bastante inusual”.

Los tornados arrancaron pinos, rompieron incluso varios árboles de 2 pies de diámetro y arrancaron la corteza de sus troncos, según un informe de la encuesta de tormenta.

Because what 2020 was really missing was a Firenado HT @EvanKirstel #wildfires #california

pic.twitter.com/ntDLE5RQD5

— Mark Runyon (@aspprogrammer) September 13, 2020