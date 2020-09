El Senado de EE.UU. aprueba una resolución para reafirmar el traspaso ordenado y pacífico del poder ejecutivo

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución reafirmando su apoyo a una transición pacífica del poder, un día después de que el presidente Trump se negara a comprometerse con dicha transición el próximo año si pierde en las elecciones de noviembre.

La resolución, ofrecida por el senador demócrata Joe Manchin (W.Va.), fue aprobada por consentimiento unánime, lo que significa que ningún senador se opuso.

“Estamos en los momentos más difíciles ahora, y que el presidente incluso se dirija, incluso aborde el tema de que tal vez no sabe si aceptaría o no, está más allá de todos nuestros controles de que eso alguna vez suceda en Estados Unidos”, dijo Manchin.

“Creo que hacer que el líder del mundo libre hable como si fuéramos una autocracia versus una democracia, es algo que me alarmó y alarmó a muchos de mis colegas en ambos lados del pasillo, incluso a aquellos que se quedaron callados, como algunos pueden estar. Sé que están alarmados”, agregó.

En la resolución no vinculante, el Senado reafirma “su compromiso con el traspaso ordenado y pacífico del poder exigido en la Constitución de Estados Unidos”.

También arroja el apoyo del Senado a la idea de que “no debería haber interrupciones por parte del presidente ni de ninguna persona en el poder, para anular la voluntad del pueblo de Estados Unidos”.

Trump ha provocado una reacción bipartidista violenta después de que dijo a los periodistas en la Casa Blanca que tendría que “ver qué pasa” cuando se le preguntó si se comprometería a garantizar una transición pacífica del poder si pierde en las elecciones de noviembre.

Reporter: "Win, lose or draw in this election, will you commit here today for a peaceful transferal of power after the election?"

President Trump: "We're going to have to see what happens." pic.twitter.com/h5RF3dKPD1

— NBC News (@NBCNews) September 23, 2020