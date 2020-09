La familia del niño hispano de 3 años que murió atropellado mientras vendía flores demanda a Fiat-Chrysler

La familia de Anthony Rojo DeLeon ha resuelto una demanda por más de $5 milloens y ahora están presentando otra, esta vez con el fabricante de automóviles que estuvo involucrado en el fatal accidente.

La madre del niño, Judy Rojo, dijo que ninguna cantidad de dinero puede traer de regreso al niño de 3 años que estaba con su madre cuando murió después de quedar atrapado debajo de un automóvil que iba a toda velocidad. El miércoles, regresó al lugar del accidente.

“Pasó todo aquí y lo vimos todo”, relataba Rojo. Era un 14 de febrero de 2020 cuando Hanskabell Amargos, de 42 años, tomó las llaves y se subió a un Dodge Charger SRT Hellcat del concesionario Spitzer Dodge, el lugar donde trabajaba. Al otro lado de la calle, Judy Rojo tenía a su hijo, Anthony, con ella. Ambos estaban vendiendo flores y otros artículos de San Valentín en la tienda de su familia.

Amargos salió del concesionario en South Dixie Highway en Homestead y viajaba hacia el norte cuando perdió el control del automóvil y se estrelló contra la carpa. El niño quedó atrapado debajo del auto y más tarde murió a consecuencia de las heridas.

