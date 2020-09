PJ Sin Suela: entre el rap y la medicina

El cantante puertorriqueño sigue produciendo música y atendiendo pacientes en un hospital de la isla

Desde que llegó al mundo, la vida de Pedro Juan Vázquez Bragan fue algo fuera de lo común. Nació en Nueva York, donde su padre estudiaba medicina, así que, quizá inspirada por el idioma inglés, su madre lo bautizó con el nombre de Wesley Roland.

El regreso de la familia a Puerto Rico coincidió con el fallecimiento del bisabuelo de este cantante residente en Ponce, que precisamente se llamaba Pedro Juan. Entonces, la madre del cantante hizo todos los trámites legales necesarios para cambiarle el nombre a su hijo, y lo rebautizó con el nombre de Pedro Juan.

Ahora, desde lanzó su carrera de cantante en 2015, Vázquez Bragan se hace llamar PJ Sin Suela.

Sin embargo, este no es el único dato inusual en la vida del cantante de música urbana. Resulta que antes de que se dedicara a la música se graduó de la carrera de medicina. Es médico internista y actualmente divide su tiempo entre sus turnos en un hospital de Ponce y la promoción de su más nuevo sencillo, “Mírame”, un tema que escribió inspirado en la pandemia. Este corte será parte del álbum debut de PJ, que verá la luz en unos meses.

“La primera vez que me pagaron por un show fue en Guadalajara [México]”, dijo el artista durante una videoconferencia. “El dueño del bar no me conocía, pero como allá hay muchos puertorriqueños estudiando medicina, ellos le sugirieron que me contratara para que fuera a tocar”.

PJ ya se había dado a conocer en el circuito de bares de su ciudad, donde actuaba sin más pretensiones que divertirse y pasar un buen rato con sus amigos. Pero las redes sociales hicieron de las suyas y la fama del rapero comenzó a correr como pólvora. Cuando menos lo pensó, los bares donde tocaba se comenzaron a atiborrar de sus seguidores.

Y tanto resonó su nombre que Residente, de Calle 13, lo invitó como telonero en su gira de 2017; recorrieron juntos países como España, Chile, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos.

“Después de graduarme dije, ‘voy a parar un año para dedicarme a la música’, pero ya llevo cuatro”, dijo PJ, quien cuando no está en el hospital luce con orgullo su impresionante cabellera estilo afro.

Todo paró en marzo de este año con la llegada de la pandemia, pero no para PJ, quien en cuanto dejó de viajar buscó trabajo en los hospitales de su ciudad. Lo contrataron en uno por un año, tiempo suficiente para que el mundo se componga antes de que artistas como él puedan volver a subirse a un escenario.

A pesar de provenir de una familia de clase media –su padre es médico gastroenterólogo y su madre autora de libros infantiles– las letras de las canciones de PJ suelen abordar temas sociales.

“Está claro que mi ‘background’ es distinto, sobre todo respecto de otros reguetoneros”, reconoció el intérprete de 31 años; “pero soy vocal en mi sociedad, porque las personas tienen una responsabilidad, y desde mi situación denuncio lo que pasa en Puerto Rico”.

Además de cantar, PJ también escribe libros para niños. Tiene uno publicado en inglés y varios ya escritos en español. Solo que por ahora su prioridad son sus pacientes y la medicina, su otra pasión además de la música.