¡¿Con su mamá?! Así fue el extraño deseo que Eduardo Yáñez confesó sentir en su juventud, hoy cumple 60 años

Su progenitora llegó a pedirle que no se bañaran juntos pues notaba cierta conducta anormal en él

La polémica es algo que ha rodeado la vida del actor mexicano Eduardo Yáñez. Recordado por ese penoso episodio en el 2017 cuando abofeteó a un reportero de “El Gordo y la Flaca”, el actor siempre ha estado en el ojo del huracán.

Hoy, en su cumpleaños número 60, se recuerda uno de tantos momentos oscuros en su vida. En una entrevista en el programa “Venga la Alegría” el histrión confesó haber estado enamorado de su madre cuando era joven.

En una oscura revelación, quien también ha estado en producciones de Hollywood, aseguró haber sentido cierto afecto por su progenitora, María Eugenia Luévano, y verla más allá que la imagen de una madre.

Yáñez aseguró que esto siempre fue secreto muy íntimo, pero no reparó en revelar la situación anormal que vivió con la mujer que le dio la vida.

“Es una mujer del cual yo estuve enamorado. La veía como mujer. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chico no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro, con el que quieres convivir para siempre y estar para siempre a su lado, cuando se sabe que no va a ser así”.

Incluso el actor llegó a decir en ese entonces que su mamá le pidió que ya no se bañaran juntos, pues no le tenía confianza.

“Cuando mi mamá ya no quiso que me bañara con ella, yo era un hombre de suicidio. Si es mi mujer, es mi mamá. Pero cuando notó que me pasaba algo raro, dijo ‘ya no te bañas más conmigo’”. Expresó Yáñez.

El actor de producciones como “The Punisher”, “Striptease” y de novelas como “El Malefico”, “Destilando Amor”, “Falsa Identidad”, así como de la serie “La Reina del Sur”, perdió a su mamá el 23 de febrero del presente año, cuando ella tenía 82.

Es así como Eduardo Yáñez, quien llegó a los 60 años, se muestra siempre como una persona explosiva y con un carácter fuerte, pero son muchas las difíciles etapas que vivió durante su infancia y juventud.