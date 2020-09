Jennifer López desata polémica por llamarse ‘la negrita del Bronx’ en nueva canción con Maluma

La Diva del Bronx se encuentra en medio de la controversia

Jennifer López se encuentra en medio de la polémica después de lanzar una nueva canción con Maluma. La Diva del Bronx y el colombiano colaboraron en el tema “Lonely” que tiene una letra que muchos han cuestionado.

“Yo siempre seré tu negrita del Bronx”, dice JLo en la canción.

A muchos no les pareció correcto que López se refiriera a si misma como “negrita” ya que consideran que no es una mujer negra. Las conotaciones que esa palabra implica llevaron a muchos recordar cuando usó una palabra racista en el remix de “I’m Real”.

Fue en el 2001 cuando ella participó con Ja Rule en el remix de la canción “I’m Real”.

“I tell n**gas mind they biz”, dice López.

La apalabra para la comunidad afroamericana es un insulto total y recibió muchas críticas en aquel entonces. Nuevamente López se encuentra en una situación similar.

“La letra es una cachetada en la cara para todas las mujeres negras pero especialmente Afro-Latinx y Afro-Descendientes que su Latinidad y belleza son cuestionadas todos los días por su influencia y ‘look’ latino”, escribió una persona en Twitter.

J-Lo’s “tu negrita del Bronx” lyric, it’s a literal slap in the face for every black women, but especially for every Afro-Latinx and Afro-Descendant person whose Latinidad and beauty gets questioned everyday due to her influence and “Latina” look. — Glorimar Michelle Mariño (@marinoglo) September 25, 2020

“JLo llamándose la ‘negrita del Bronx’ esta semana de todas las semanas y ni una persona de su equipo le llamó la atención… se nota el trabajo que tenemos que hacer en la comunidad Latinx”, otro usuario comentó.

@JLo calling herself “a negrita del Bronx” as in a “Black girl from the Bronx” this week of ALL WEEKS, and not one person on any team flagged it… shows how much work we need to do in the Latinx community. @maluma #colorism #lonely #PaTiLonely #PaTi — Danny Fernandez (@MrDannyFern) September 25, 2020

“Esperen, JLo acaba de decier ‘yo siempre seré tu negrita del Bronx”, otro usuario tuiteó. “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella quiere ser cancelada”.