Sepelio de la jueza Ginsburg: Por primera vez velan en el Capitolio a una mujer

WASHINGTON – El Congreso rindió este viernes su máximo homenaje póstumo a Ruth Bader Ginsburg, la jueza del Tribunal Supremo fallecida hace una semana, quien se convirtió en la primera mujer del país a la que se le concede un velatorio de Estado y cuyo reemplazo ha entrado en el debate electoral.

La sala National Statuary Hall del Capitolio de Estados Unidos albergó en cámara ardiente el féretro de Ginsburg, que fue colocado sobre el catafalco construido para el ataúd del expresidente Abraham Lincoln (1809-1865).

REMEMBERING RUTH BADER GINSBURG: The late Justice Ruth Bader Ginsburg was honored in an historic ceremony, becoming the first woman to lie in state at the U.S. Capitol. https://t.co/SrkZWY8vfM pic.twitter.com/shD1ZdjjWv

— ABC News (@ABC) September 25, 2020