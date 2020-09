FOTOS: Encontró en su buzón una postal enviada hace 100 años y esto es lo que dice

Una mujer de Michigan está buscando a los familiares del remitente de este documento

Entre el correo habitual, la publicidad y la facturas, una mujer de la ciudad de Belding, en Michigan, hizo un hallazgo inusual. En su buzón encontró una postal enviada hace 100 años con un caluroso mensaje familiar.

Brittany Keech vive en la misma dirección de Belding a la que fue enviada esta histórica postal que tiene motivos de Halloween y un matasellos del 29 de octubre de 1920. Al encontrar el documento, enviado para alguien de nombre “Roy McQueen“, la mujer compartió imágenes de la postal en un grupo de Facebook de la ciudad con la esperanza de encontrar a algún familiar del remitente.

En la parte de atrás, la postal tiene impreso un sello de un centavo con la imagen de George Washington y el matasellos dice Jamestown, pero el estado es ilegible. Está firmada por Flossie Burgess.

Keech reveló a CNN el texto del mensaje del increíble documento, y esto es lo que dice:

“Queridos primos: Espero que ésta los encuentre bien. Estamos bastante bien, pero mamá tiene las rodillas terriblemente débiles. Hace mucho frío aquí. Acabo de terminar mi lección de historia y me voy a acostar muy pronto. Mi padre se está afeitando y mi madre me está dictando su dirección. Tendré que encerrarme por una noche. Espero que la abuela y el abuelo estén bien. No olviden escribirnos: Roy ya se ha arreglado los pantalones”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10213950727801888

Según su publicación en Facebook, la mujer está siguiendo la pista de un posible familiar para entregarle la correspondencia que sus antepasados debieron recibir hace un siglo.