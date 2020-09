FOTO: Encuentra un cerebro envuelto en papel aluminio mientras paseaba en una playa de EEUU

Todas las mañanas, Jimmy Senda hace una caminata por la costa de Racine, en Wisconsin. Pero el pasado martes 15 de septiembre, el artista y trabajador de la construcción hizo un hallazgo sorprendente: encontró un cerebro envuelto en papel aluminio mientras paseaba por esa playa de EEUU.

“Me encontré con este paquete cuadrado, envuelto en papel aluminio, y alrededor tenía una banda de goma rosa. La curiosidad se apoderó de mí, así que lo abrí y parecía una pechuga de pollo, algo así. Tardé un poco (en darme cuenta de que) se trataba de un cerebro“, relató el hombre de 47 años a la cadena Fox.

El paquete incluía algunas flores y un papel con caracteres impresos en chino. Las autoridades han confirmado que el cerebro, encontrado en la playa de Samuel Myers Park, no es humano, pero todavía desconocen de qué animal proviene.

Senda suele buscar trozos de vidrio en la playa para realizar obras de arte en su casa, así que cuando vio el paquete no pudo resistir las ganas de abrirlo. “Hay muchos niños y familias por aquí, y ¿qué hubiera pasado si un niño lo hubiera encontrado?“, señaló.

Video: Package Containing Suspected Brain Found on Beach in Wisconsin https://t.co/VWJQj6p9Tb

— Justine Panzarella (@FirmBrilliance) September 17, 2020