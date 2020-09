VIDEO: Conductor de pickup causa terror en freeways de Los Ángeles; la persecución tuvo final inesperado

Un conductor fuera de control causó terror la noche del viernes en autopistas del área de Los Ángeles al golpear intencionalmente a numerosos vehículos que iba rebasando, hasta que su camioneta pickup se estrelló con un muro de contención. El hombre sería arrestado tras una loca serie de eventos.

Las imágenes de la persecución fueron transmitidas en vivo por noticieros locales y en ellas se observa el peligro que el conductor provocó sobre las autopistas 405, 5 y 210 en el Valle de San Fernando y alrededores.

The chase ended after a collision that caused sparks to fly on the 210. Officials are now working to detain the driver. Live: https://t.co/Or5wAZUjd9 pic.twitter.com/LVvTONXikz

— KTLA (@KTLA) September 26, 2020