Solo esto faltaba: apagón en el estadio de los Dodgers en horas finales de la temporada

En el penúltimo día de la temporada 2020 de las Ligas Mayores ocurrió uno de esos incidentes que rara vez suceden: un apagón en el estadio.

Mientras Dodgers y Angels disputaban un juego de la llamada Serie del Freeway, la electricidad en Dodger Stadium se perdió, quedando a oscuras con los peloteros en el campo en una imagen tal vez nunca vista en el estadio.

El juego favorecía a los Dodgers 5-4 en el séptimo inning cuando las luces se apagaron. El propio equipo, periodistas y fans se tomaron el incidente con humor en un año lleno de contratiempos por la pandemia. El partido fue interrumpido por alrededor de media hora.

The power went fully out here at dodger stadium and it was terrifying. pic.twitter.com/gnByzvLx5j

— Maria Torres (@maria_torres3) September 27, 2020