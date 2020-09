Por qué la vacuna contra el coronavirus podría ser una amenaza para los tiburones

Expertos en vida silvestre advierten sobre un riesgo latente

Los ojos del mundo están pendientes del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus que sería el principio del fin de la pandemia que inició este 2020. Pero hay muchos otros factores alrededor que quizá no conocemos y que también pueden afectar al mundo como lo conocemos hoy.

La vacuna contra el coronavirus podría ser una amenaza para los tiburones, y los expertos en vida silvestre explican por qué. Según la organización Shark Allies, producir este medicamento para todos los habitantes del mundo (una vez que exista, claro), pondría en peligro a unos 250,000 tiburones, y a medio millón si fueran necesarias dos dosis de la vacuna.

Esto se debe a que el escualeno, un aceite que naturalmente se encuentra en el hígado de los tiburones, se usa como adyuvante para aumentar la eficacia de las vacunas y se está utilizando en los fármacos experimentales contra el COVID-19.

En una publicación de Facebook, Stefanie Brendl, fundadora y directora ejecutiva de Shark Allies, aclaró que la nueva campaña de esa organización para proteger a los escualos, no es un intento para frenar ni obstaculizar la producción de la vacuna, sino un llamado para experimentar el fármaco con escualeno de origen vegetal junto con el escualeno de tiburón “para que pueda ser reemplazado lo antes posible”.

Brendl asegura que este preciado aceite también puede producirse a partir de aceite de oliva, caña de azúcar, algas y bacterias. “El escualeno elaborado a partir de plantas está fácilmente disponible, tiene la misma composición química y la misma eficacia y se puede reproducir de forma sostenible, con un mayor control de calidad”, escribió.

Shark Allies creó una petición en línea con el título: “Stop using sharks in COVID-19 vaccine – Use EXISTING Sustainable Options” que ha conseguido casi 12,000 firmas de la meta de 15,000.

“En miles de millones de dosis necesarias por año durante las próximas décadas, es fundamental que no dependamos de un recurso animal salvaje. Puede ser perjudicial para las especies de tiburones que se cazan por su aceite y no es una cadena de suministro confiable”, asegura Brendl.