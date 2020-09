Video capta un robo descarado en un Home Depot de Texas; atacan a la persona en la caja registradora y roban el dinero

TEXAS – El Departamento de la Policía de Houston pide la ayuda de la comunidad para encontrar unos sospechosos que robaron un Home Depot en el área de Houston.

Un video captó el momento que tres hombres ingresan al Home Depot ubicado en la cuadra 2828 de la carretera South Highway 6 el pasado 22 de agosto. Uno de los sospechosos levantó un objeto y los tres se dirigen a una de las cajas registradoras pretendiendo que iban a pagar.

En el video se observa el momento que la persona encargada de la caja registradora abre el cajón y uno de los sospechosos agarra a la mujer por la espalda y la tira al piso. Un segundo sospechoso agarra el dinero de la caja registradora y los tres sospechosos corren.

We need your help to identify the suspects responsible for robbing a cashier at a West Houston hardware store on August 22nd. If you know who they are, please call @CrimeStopHOU 713-222-TIPS w/info. See story–>https://t.co/7vmduIFRCT #hounews pic.twitter.com/MqZCzDSBio

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) September 28, 2020