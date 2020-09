Mujer de 67 años experta en artes marciales neutraliza a hombre que irrumpió en residencia de ancianos

Un hombre que entró con intenciones desconocidas a una residencia de ancianos la noche del pasado lunes, se llevó una inesperada sorpresa tras haber sido sometido por una anciana de 67 años experta en artes marciales.

De acuerdo con información difundida por NBC, Lorenza Marruja enfrentó con un bate a un hombre que ingresó a su departamento en Fontana, California. En declaraciones al citado medio, la mujer afirmó que le dijo al ladrón que se fuera o lo iba a lamentar.

An intruder entered an apartment building for seniors and messed with the wrong woman in a takedown that has even impressed the Fontana Police Department. https://t.co/2J3RigwhTI

— NBC Los Angeles (@NBCLA) September 30, 2020