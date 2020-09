Nueva Jersey tiene la tasa de mortalidad COVID-19 más alta del país: alerta por repunte de contagios, como el vecino Nueva York

Nueva Jersey está experimentando un aumento en los casos confirmados de coronavirus, con días consecutivos por encima de los 700 casos el fin de semana, la cifra más alta desde junio.

Ese estado informó el lunes una muerte y 561 pruebas positivas más. La tasa de transmisión aumentó ligeramente y el gobernador Phil Murphy advirtió sobre una subida particular en el condado Ocean, donde se ha reportado casi la mitad de los casos nuevos, 242.

El lunes marcó la primera vez en 11 días que el número de casos nuevos en el estado no superó los 600. “Seguimos viendo que el número en todo el estado se debe en gran parte a los casos nuevos e importantes que surgen del condado Ocean”, dijo Murphy durante su sesión informativa regular sobre el COVID-19 en Trenton, el lunes.

“Mantenemos nuestras líneas de comunicación con los líderes del condado y la comunidad mientras trabajamos juntos para mitigar estos brotes”, afirmó el gobernador, citado por NJ.com

Nueva Jersey, uno de los primeros epicentros del coronavirus en la primavera, suma al momento 16,238 muertes y 208,360 contagios. De momento es el 9no estado en número de contagios y el 2do en muertes en el país, detrás de su vecino Nueva York.

Considerando la población total de 8.8 millones de personas, Nueva Jersey tiene la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de EE.UU. por cada 100 mil habitantes.

Actualmente presenta un mejor panorama que el promedio: 3.6 casos nuevos por cada 10 mil residentes la semana pasada, en comparación con una tasa nacional de 9.1.

Pero 13 de los 21 condados de Nueva Jersey registraron un aumento de nuevas infecciones durante la semana pasada. Las autoridades han dicho que los repuntes recientes se deben en parte a la gran capacidad de prueba del estado, cierta propagación del virus en la comunidad y el aumento de casos entre los residentes más jóvenes.

En tanto, en Nueva York las autoridades también han alertado sobre una nueva propagación comunitaria de COVID-19, sobre todo en Queens y Brooklyn, NYC.

