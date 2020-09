Nueva York “es una ciudad fantasma” y quizá nunca se recupere: Trump en debate presidencial; alcalde lo niega

“La gente quiere que sus escuelas estén abiertas. No quieren que los cierren. No quieren que se cierre su estado. Quieren sus restaurantes. Miro a Nueva York. Es muy triste lo que está pasando en Nueva York. Es casi como una ciudad fantasma, y ​​no estoy seguro de que alguna vez se pueda recuperar”, afirmó el mandatario Donald Trump anoche en el acalorado primer debate presidencial desde Cleveland.

“La gente quiere estar segura”, replicó ex vicepresidente y candidato Joe Biden, sin detallar su posición con respecto a Nueva York, la ciudad más afectada en el mundo con la pandemia, con casi 20 mil muertes confirmadas, además de crisis fiscal, éxodo y un alto desempleo.

En ese momento temprano del debate, cerca del minuto 14, ambos discutían sobre qué es más importante durante la crisis del coronavirus: la salud o la economía.

Poco más tarde, en el minuto 35, Biden afirmó que estaba a favor de “Ley y orden con justicia, donde las personas sean tratadas de manera justa”, al tocarse el tema de la seguridad y el crimen.

Ello dio pie a que Trump volviera a citar a Nueva York, esta vez como ejemplo de que las ciudades con alcaldes Demócratas han estado, según él, sumidas en la anarquía por protestas raciales y recortes al presupuesto policial este año.

“Si miras a Chicago, lo que está sucediendo en Chicago donde 53 personas fueron baleadas y 8 murieron baleadas, si miras a Nueva York donde (el crimen) está subiendo, como nadie ha visto. Los números están subiendo un 100%, 150%, 200% de crimen, es una locura lo que está pasando y (Biden) no quiere decir ’ley y orden’ porque no puede, porque perderá a sus partidarios de la izquierda radical y una vez que hace eso, se acabó. Pero si alguna vez llegase a gobernar este país (…) verías problemas como nunca antes”, insistió Trump.

Vía Twitter, el alcalde Demócrata de NYC, Bill de Blasio, quien mantiene una relación tensa y de insultos con Trump, le respondió sin nombrarlo.

De Blasio publicó un par de fotos sobre personas comiendo en restaurantes, diciendo irónicamente: “No me parece una ciudad fantasma”, como afirmara Trump ante Biden.

La transcripción completa del debate de anoche puede leerse aquí, en inglés.

Doesn't look like a ghost town to me. pic.twitter.com/XFAMbCx80P

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 30, 2020