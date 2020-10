Empiezan las licencias de trabajo obligatorias en Long Beach para eliminar deficit presupuestario

Como parte de los esfuerzos de la ciudad de Long Beach para enfrentar los recortes en el presupuesto sin despedir a sus trabajadores, desde este viernes empiezan licencias de trabajo obligatorias y no pagadas para miles de empleados.

Long Beach busca eliminar un déficit presupuestario de $30 millones de dólares y le dará viernes libres cada dos semanas a miles de trabajadores al menos hasta el próximo mes de septiembre de 2021.

To help balance the City’s budget during this economic downturn, some services are closed on alternating Fridays, starting Oct. 2, and every other Friday thereafter until the furlough period ends on Sept. 30, 2021.

